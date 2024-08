Galerias de concreto da passagem provisória que ligará Caxias do Sul a Nova Petrópolis serão instaladas na quarta

Os primeiros 18 quadrados de concreto, chamados de galerias, que vão servir de base da passagem provisória do Rio Caí entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, chegaram nesta terça-feira (20) em Vila Cristina. Ao todo, 88 galerias (de 33 metros e 39,6 metros de comprimento) serão necessárias para a construção da passagem: 40 de um lado e 48 do outro. A instalação delas, no entanto, começa a partir de quarta-feira (21), se as condições climáticas permitirem, segundo a equipe do Programa de Aceleração Pontes do Sul.