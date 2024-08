Após um acidente com caminhão carregado de combustível na manhã desta terça-feira (20), o trânsito no km 104 da RS-122, entre Flores da Cunha e Antônio Prado, está em sistema "pare e siga". O trecho estava totalmente bloqueado até as 10h30min. Conforme a concessionária CSG, que administra a rodovia, não há previsão de liberação total.