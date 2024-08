Trânsito Notícia

Acidente com caminhão de combustível bloqueia a RS-122, em Flores da Cunha

Interrupção é no km 104, próximo da entrada do Frigorífico Gavazoni, em função de vazamento de combustível do motor do veículo

20/08/2024 - 08h18min Atualizada em 20/08/2024 - 11h18min