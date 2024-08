Excesso de poeira e prejuízos: moradores pedem solução para obra do acesso ao Planalto, em Caxias do Sul

Abandonada desde julho pela empresa que venceu licitação, a obra para o novo acesso ao bairro Planalto está gerando problemas aos vizinhos. Os relatos dos moradores e comerciantes são de prejuízos, até mesmo na saúde, especialmente pelo excesso de poeira e sujeira. Ao mesmo tempo, os trabalhos inacabados geram sustos e lentidão no trânsito, já que a entrada está logo na BR-116. Iniciada em novembro do ano passado, a revitalização deveria durar oito meses. Agora, um novo prazo é aguardado, uma vez que a prefeitura de Caxias do Sul precisa realizar uma nova licitação para retomar os trabalhos.