Insatisfeitos com a demora para o início da pavimentação no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, moradores bloquearam o entroncamento da Avenida Marcopolo com a a BR-116. A ação ocorreu na tarde do último sábado (17), por volta das 17h. O acesso ao bairro ficou fechado até as 18h45min.