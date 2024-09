Impasse Notícia

Ainda sem destino, imagem de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, coleciona polêmicas na história

Há 16 anos, rótula na RS-453, em Farroupilha, conta com imagem que representa a santa católica. A primeira estátua foi instalada em 2008 e retirada do local em 2015, para dar espaço à imagem atual. Nesses anos, as estátuas de Nossa Senhora do Caravaggio e a da Joaneta se tornou símbolo da fé e um ponto turístico da região

29/08/2024 - 07h00min Atualizada em 29/08/2024 - 07h00min