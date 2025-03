Após processo na Justiça, prefeitura de Caxias do Sul paga R$ 1,1 milhão aos médicos do InSaúde 

Os salários dos médicos do InSaúde deveriam ter sido pagos no dia 15 de fevereiro

Em 25 de fevereiro, o Sindicato entrou na Justiça do Trabalho exigindo o pagamento dos médicos, que deveria ter sido realizado em 15 de fevereiro, conforme contrato. Os profissionais eram contratados no modelo de Pessoa Jurídica (PJ) e o acerto era para ter sido realizado pela gestora do contrato, a partir de repasse do município. Contudo, janeiro foi o último mês de gestão da empresa InSaúde na UPA Central. A partir de fevereiro, a administração passou a ser do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).