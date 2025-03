Obra no acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, deve ser retomada na próxima semana

Estão pendentes as intervenções na extensão da faixa de espera, junto ao canteiro central, e a construção de uma alça de retorno.

A prefeitura de Caxias do Sul espera para a próxima semana a retomada das obras de reformulação do acesso ao bairro Planalto pela BR-116. O prazo foi definido na última semana, em uma reunião entre o município e a AF Construtora, vencedora da licitação. Representantes da empresa, que tem sede em Manaus (AM), já estão em Caxias e buscam fornecedores de materiais e equipamentos.