Atenção, motorista! Notícia

Vinda de Bolsonaro a Caxias do Sul resulta em bloqueios de trânsito na região da Maesa

Trecho interditado é entre as ruas Vereador Mário Pezzi e Treze de Maio, no bairro Exposição, e só voltará a ser liberado no final da tarde de quinta-feira (25)

24/07/2024 - 16h30min Atualizada em 24/07/2024 - 17h49min