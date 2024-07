Quem pode ir ao ato com Bolsonaro na quinta, em Caxias do Sul

Repercutiu entre integrantes de partidos de direita o podcast Tendel, programa da aliança de direita em torno do vereador Maurício Scalco (PL) à prefeitura de Caxias do Sul, veiculado na segunda-feira (22/7). A crítica é quanto à sugestão dos participantes do podcast, que foi conduzido pelo deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), de que bolsonaristas que apoiam outro candidato que não Scalco não poderão participar do ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã.