Eleições municipais Notícia

Bolsonaro chega nesta quarta-feira ao RS para atos com pré-candidatos do PL

Ex-presidente irá percorrer mais de 1 mil quilômetros em território gaúcho, com eventos em Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul. Ponto alto da visita é a convenção do PL na Capital, na noite de sexta-feira

23/07/2024 - 16h35min Atualizada em 23/07/2024 - 16h38min