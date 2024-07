Ex-presidente Bolsonaro estará nesta quinta-feira em Caxias

Está confirmada a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Caxias do Sul na próxima quinta-feira (25/7). Ele vem dar impulso à pré-candidatura de partidos de direita, liderada pelo vereador Maurício Scalco (PL) para a prefeitura de Caxias do Sul. O ex-presidente fará roteiro nesta sua vinda ao Estado por outros municípios gaúchos com objetivo de reforçar candidaturas do partido a ´refeituras.