Feita no forno à lenha com massa de biscoito e recheio de amendoim picado e doces de uva e moranga, uma torta faz sucesso há anos no interior de Bento Gonçalves. Encontrá-la, no entanto, não é tão simples, porque seu protagonismo se dá mesmo na festa em honra à Nossa Senhora das Dores, comemorada em setembro no Distrito de Tuiuty.