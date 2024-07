A 32ª edição da ExpoBento e a 19ª Fenavinho começam nesta quinta-feira (11) em Bento Gonçalves. A cerimônia de abertura está marcada para as 16h30min, no palco central. A programação segue até o dia 21 de julho, com dias temáticos, apresentações culturais, feira multissetorial e valorização da cultura italiana.