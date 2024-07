A partir desta quarta-feira, o Sesc Caxias do Sul promove a Semana do Rock, com diversos shows e outras atrações relacionadas ao universo do rock'n'roll. As ações contam com desfiles temáticos das turmas do projeto Criar, RockÔke com o Programa Maturidade Ativa, oficinas musicais, sessões de cinema e aulões de academia ao som de clássicos do rock. Todas as atividades serão realizadas na sede da unidade, na Rua Moreira César, 2462.