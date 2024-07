Começa nesta quinta-feira (11) o projeto Sessão Azul na Sala de Cinema Ulysses Geremia, do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Serão duas sessões mensais gratuitas com exibições de filmes destinados a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, sem restrição de idade.