Após adiamento em função da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, a Semana Municipal da Dança de Caxias do Sul será retomada nesta terça-feira (9). As coreografias de 18 grupos, escolas e artistas do segmento da dança no município, serão apresentadas até sexta-feira (12), sempre a partir das 20h, no Teatro Pedro Parenti, da Casa da Cultura.