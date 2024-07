"Meu Blues é de Verdade" é o nome do álbum de estreia do Celo Bueno Trio, de Nova Petrópolis, que tem à frente o guitarrista, cantor e compositor Marcelo Bueno, acompanhado de Augusto Krüger, no baixo, e Leandro Krause, na bateria. Desde a última sexta-feira o álbum pode ser conferido nas principais plataformas de streaming de música.