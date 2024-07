A agenda de atrações no mês de julho no Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, tem dez atrações confirmadas. Entre elas, a comediante Betina Câmara, que pela terceira vez retorna ao Polenta. Ela sobe ao palco no dia 27. Além dela, também ocorre a apresentação com Carlos Henrique Iotti, que estava programada para junho e foi transferida para o dia 26. Os ingressos já estão à venda para todos os eventos do mês, pelo site Sympla.