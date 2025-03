Sete bandas irão se apresentar na décima edição da Republik Bierfest, em Forqueta, neste sábado

Rosa Tattooada sobe a Serra para ser a atração principal da 8ª Republik Bierfest Opinião Produtora / Divulgação

De veteranos do rock gaúcho como a icônica banda Rosa Tattooada, até os jovens caxienses da Cabras da Peste, a décima edição da Republik Bierfest terá um dia inteiro de muito rock 'n' roll regado a cervejas artesanais produzidas no interior de Caxias do Sul. A festa ocorre no Clube Forquetense, neste sábado, a partir das 14h. Os ingressos antecipados já estão esgotados, mas é possível adquirir na hora, a R$ 40.

As atrações incluem ainda algumas das bandas que mais agitam a cena local, como a Jack Band e a Big Twin, além da Malucos Mimordão, formada por moradores de Forqueta e que participou de todas as edições do evento, desde 2017. De Porto Alegre, vem o tributo a Kiss da Parasite. Outro destaque é o cantor e guitarrista mineiro Landau, que ficou mais conhecido por ser irmão do vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, mas que tem sua carreira solo bem consolidada. Entre um show e outro, o DJ Jaime Rocha irá manter a vibe lá em cima com sets de clássicos do rock.

Gurizada da banda Cabras da Peste fará o show de abertura do evento, às 15h30min Bruno Todeschini / Agencia RBS

- É sempre muito desafiador fazer um evento deste porte no interior de Caxias, mas esta com certeza vai ser a nossa edição mais madura, como um festival que começa cedo e que pode receber desde crianças de colo até idosos, garantindo um bom atendimento a todos. Já batemos o recorde de venda de ingressos, esgotando as entradas antecipadas, o que nos deixa muito felizes e seguros de que vai ser mais um grande evento - comenta Eduardo Perotoni, um dos idealizadores do evento enquanto membro da diretoria do Clube Forquetense.

A Republik terá ainda praça de alimentação e três estandes de cervejarias artesanais, a Firmeza, a Ordeo e a Pavos. A organização também prepara algumas surpresas especiais em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher.

PROGRAME-SE

O quê: 10ª Republik Bierfest

Quando: sábado, a partir das 14h (abertura)

Onde: sede do Clube União Forquetense, em Forqueta

Quanto: R$ 40 (na hora)

PROGRAMAÇÃO

15h30min: Cabras da Peste

17h: Landau

18h: Malucos Mimordão

19h30min: Big Twin

20h30min: Parasite Kiss Cover

21h30min: Jack Band

23h: Rosa Tattooada

No intervalo entre as bandas: DJ Jaime Rocha