Neste domingo (14), o bar Reffugio, em Caxias do Sul, recebe a 2ª edição do Slam Papo Reto, que integra o projeto Atentado Verbal: A Revolta de um Povo em Palavras. O evento ocorre das 15h às 18h e as inscrições para competir são gratuitas. As batalhas de poesias devem ocorrer mensalmente até outubro.