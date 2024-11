O português Rúben Amorim tem apenas 39 anos e pouca experiência como treinador. Começou pelo Casa Pia, passou por Braga e depois de bom trabalho no Sporting, todos de Portugal, ganha sua grande chance da carreira no Manchester United. Nesta sexta-feira(22), em seu primeiro contato com a imprensa inglesa, disse que é um sonhador e mostrou personalidade e confiança para se definir "o cara certo" para assumir o clube.