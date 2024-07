À la carte, rodízio ou tele: Caxias do Sul passa da marca de cem pizzarias

Se não fosse a paixão e tradição no futebol, o Brasil poderia muito bem adotar a pizza como símbolo nacional. Segundo estimativa da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), os mais de 34 mil estabelecimentos do país têm uma produção diária de 1,9 milhão de unidades. Não à toa, em São Paulo, em 1985, foi criado o Dia da Pizza. A celebração é neste 10 de julho. Em Caxias do Sul, a demanda e afeto pelo alimento só aumentam. Conforme o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da Região Uva e Vinho (Segh), o município tem 101 pizzarias. Para se ter uma ideia, em julho de 2019, de acordo com a coluna Caixa-Forte, a cidade acabava de abrir a pizzaria de número 68. O número atual pode ser ainda maior.