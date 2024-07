Motoristas, pedestres e ciclistas devem ter atenção devido a obras que ocorrem em algumas ruas de Caxias do Sul nesta terça-feira (16). Um dos pontos é a revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo que causa bloqueio em um trecho da Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre as ruas Orácio Damiani e Ernesto Bernardi. Conforme a prefeitura, também há trabalhos na Alexandre Rizzo, próximo aos trilhos.