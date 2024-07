Moradores de São Francisco de Paula estão há 70 dias ilhados após deslizamentos de terra

Moradores da região de Estrada do Feixe, recosta de São Francisco de Paula, estão há cerca de 70 dias isolados depois que deslizamentos de terra ocorreram no local, em 1º e 2 de maio, quando a chuva atingiu fortemente o Rio Grande do Sul. Entre as dificuldades enfrentadas pelas famílias nestes mais de dois meses estão a falta de alimentos, medicamentos, energia elétrica, morte de animais e perdas de casas e galpões. Para tentar amenizar a situação, moradores que conhecem a região buscam caminhos pela mata para acessar a pé as casas e entregar doações com mantimentos.