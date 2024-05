A chuva que atingiu o Estado em maio trouxe especialmente dois fenômenos. Em Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Taquari a água invadiu municípios, provocando inundações. Já na Serra, o principal causador dos problemas foram os deslizamentos de terra. Municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Veranópolis e Gramado registraram episódios de maior impacto com mortes. Outros trancaram por dias vias essenciais, como a RS-122, no trecho entre Farroupilha e São Vendelino. Mais do que uma situação antiga, os casos abrem um alerta para estudos mais aprofundados nos municípios e detalhamento das áreas.