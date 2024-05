Os tremores registrados na madrugada desta segunda-feira (13) em pelo menos quatro bairros de Caxias do Sul não representam riscos à população, garantem geólogos. O diretor de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), geólogo Caio Torques, explica que o que assustou moradores se trata da acomodação de camadas rochosas subterrâneas, o que já ocorreu no município em outras oportunidades. Só no ano passado foram dois registros, em julho e novembro.