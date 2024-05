Engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp) e geólogos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) de Caxias do Sul devem realizar duas novas vistorias em Galópolis nesta sexta-feira (17). Será analisada a encosta nas proximidades da Estrada Leonardo Pistorello, que apresentou as primeiras fissuras ainda no início do mês, e a região da Rua José Casa, próxima do Sindicato Têxtil, e evacuada no início desta semana. Segundo a prefeitura, cerca de 250 famílias seguem fora de casa e não há registro de que alguém tenha retornado.