A Capitania Fluvial de Porto Alegre, que representa a Marinha do Brasil, investiga o acidente no Rio das Antas onde Antônio Henrique Lotis, 45 anos, morador de Cotiporã, morreu. O inquérito administrativo tem previsão de ser concluído entre setembro e outubro, e foi aberto no dia 2 de julho. O acidente ocorreu em 29 de junho, após a embarcação em que o homem estava virar durante uma travessia para Bento Gonçalves.