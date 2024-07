Os bombeiros de Bento Gonçalves localizaram o corpo de Antônio Henrique Lotis, 45 anos, no Rio das Antas. O capitão Gustavo Kist afirma que Lotis foi achado por volta de 9h desta terça-feira (9) nas margens do rio. A vítima estava desaparecida desde o dia 29 de junho, quando o barco em que estava virou no trajeto entre Cotiporã e Bento.