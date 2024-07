Solidariedade e tradição marcam o Desfile Cultural da 19ª Fenavinho em Bento Gonçalves

A união e a resiliência ganharam espaço durante o Desfile Cultural da 19ª Fenavinho, em Bento Gonçalves, neste domingo (30). O evento, que anualmente celebra as raízes coloniais da região, este ano ganhou um significado ainda mais profundo ao se transformar em um tributo à resiliência das comunidades e moradores afetados pelo período de chuva que causou cerca de 200 deslizamentos de terra no município. A edição deste ano contou com a presença de 7 mil pessoas.