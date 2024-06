A professora da rede municipal de Caxias do Sul, Cleci Piardi, 37 anos, sofreu grave acidente de bicicleta na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Natural de Vacaria, ela realizava uma trilha na tarde de sábado (8) junto com um grupo de amigos, na SC-390, quando perdeu o controle e colidiu contra o muro de proteção da rodovia.