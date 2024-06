Novo núcleo oferece ensino nas áreas de tecnologia, robótica, empreendedorismo e arte em Flores da Cunha

O Núcleo de Extensão Educacional, projetado para revolucionar o aprendizado fora do horário escolar, começa a receber estudantes a partir de julho, em Flores da Cunha. O espaço de mais de 2,5 mil metros quadrados promete integrar tecnologia, inovação e esportes à jornada educacional dos estudantes do 4º ao 9º ano das redes municipal e estadual. A cerimônia de inauguração do InTec ocorre neste sábado (29), a partir das 9h30min, na Rua Anúncio Curra, 2.784, no bairro União.