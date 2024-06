Moradores da Serra do sexo masculino nascidos no ano de 2006 e que completam 18 anos até o final de 2024 devem fazer o alistamento até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório e pode ser feito no site oficial da Diretoria de Serviço Militar. Para se alistar pelo site é necessário ter cadastro no portal gov.br. Moradores de Caxias do Sul podem faze\r o processo de forma presencial na Junta Militar, na Rua Alfredo Chaves, 1.333‌‌, bairro Exposição, no 3º andar do Centro Administrativo (veja abaixo lista de endereços em outros municípios da Serra).