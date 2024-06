O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta terça-feira (4), um processo seletivo para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento (APM), em Caxias do Sul. Ao todo são sete vagas, com remuneração de R$ 1.512,38, além de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.