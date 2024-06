Os atendimentos no Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem (Cemape), inaugurado nesta semana pela prefeitura de Caxias do Sul, começam na próxima segunda-feira (10). O serviço, uma novidade na cidade, atenderá, inicialmente, a 100 alunos da rede municipal de educação que têm dificuldades na aprendizagem e um diagnóstico ou laudo de transtorno. Pais, responsáveis e professores que convivem com essas crianças e adolescentes também receberão atendimento. O Cemape fica na Rua 20 de Setembro, no Centro, ao lado da Guarda Municipal.