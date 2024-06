O Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) promove nesta quarta-feira (5) uma palestra online sobre os impactos das catástrofes na saúde mental. A live Juntos Somos Mais Fortes: como lidar com os sentimentos em situações de tragédias está marcada para as 17h30min no canal do YouTube da Cruzeiro do Sul Educacional (acesse aqui).