Cerca de 20 alunos da Educação Infantil serão atendidos por turno na Escola Armindo Mário Turra, no bairro Parada Cristal, em Caxias do Sul. A escola recebeu uma ampliação por meio do sistema modular. A estrutura, inaugurada nesta quinta-feira (6), conta com uma sala de aula e um banheiro adaptado para as crianças.