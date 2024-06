A Rua Doutor Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino, estará bloqueada entre a Coronel Flores e a Marechal Floriano a partir da próxima segunda-feira (10) para as obras de revitalização do Largo da Estação Férrea. As intervenções no local devem durar cerca de 30 dias, sendo possível apenas o acesso local. O motivo da obstrução é para a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial na via. Em caso de chuva, o início dos trabalhos será transferido.