Com possibilidade de temperaturas negativas, domingo deve ser o dia mais frio do ano na Serra

Uma sequência de frentes frias se aproxima novamente do Rio Grande do Sul nessa semana. A chuva desta quarta-feira (26) deve trazer uma massa de ar polar que derrubará os termômetros na quinta (27), com possibilidade de temperaturas abaixo dos 4ºC em alguns municípios da Serra, conforme a Climatempo. Na sexta (28), uma nova frente fria deverá puxar outra massa de ar, essa mais forte, e que pode jogar os termômetros para abaixo do 0ºC no final de semana na região.