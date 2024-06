Uma queda de barreira no km 105 da RS-453, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, deixa o trânsito no trecho em sistema pare e siga na manhã desta quarta-feira (26). Conforme a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), o ponto da queda de barreira fica próximo à entrada do Frigorífico Gavazzoni. O problema se deu devido à chuva, segundo a CSG.