As obras de reparo na RS-235, entre Gramado e Canela, vão ocorrer entre a noite de quarta-feira (26) e madrugada de quinta-feira (27), das 19h30min às 6h. O trecho no km 36, nas proximidades do Parque Knorr, ficará em meia pista. Um deslizamento de terra ocorrido em maio, por conta da chuva, ocasionou o desmoronamento da encosta. O projeto de contenção da encosta será feito por meio de uma parceria público-privada.