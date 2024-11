Praticamente um em cada quatro gaúchos diz ter perdido dinheiro nos últimos 12 meses em algum golpe online. A afirmação foi feita por 26% dos entrevistados do Rio Grande do Sul na pesquisa do DataSenado em parceria com a Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados. Fica um pouco acima da média nacional, que foi de 24%, puxada por São Paulo (30%).