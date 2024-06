Parte da obra de recuperação do trecho da RS-235, no sentido Canela a Gramado, próximo do Parque Knorr, será viabilizada por meio de uma parceria público-privada (PPP). O trecho do quilômetro 36 foi danificado após um deslizamento de terra em maio e desde então está em meia pista. A recuperação foi orçada em cerca de R$ 1,2 milhão.