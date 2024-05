Um deslizamento de terra atingiu o km 35 da RS-235, em Gramado, na noite desta terça-feira (14), causando bloqueio total. Com isso, o fluxo de veículos entre a cidade e Canela foi desviado pela Rua Emílio Leobet, conhecida como Estrada Velha, que é paralela à rodovia estadual. Em função do fluxo pesado de veículos na via secundária, algumas pedras rolaram na encosta e assustaram moradores que residem na beira da estrada. Eles acionaram os órgãos de defesa e a estrada foi fechada por precaução para vistoria técnica.