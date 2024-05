Rodovias estaduais e federais da Serra permanecem nesta terça-feira (14) com restrições por problemas causados pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul. Porém, houve uma liberação importante: a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) concluiu a remoção da barreira que caiu na noite desta segunda-feira (13) no km 87 da RS-020, em São Francisco de Paula, no trecho entre o município e Três Coroas. O fluxo está liberado, porém, segue com restrições no km 80, também em São Francisco.