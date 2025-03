Morre, em Caxias do Sul, o economista Milton Biazus, aos 76 anos

Milton Biazus será sepultado na tarde desta terça-feira. Divulgação / Arquivo Pessoal

Morreu nesta segunda-feira (6), em Caxias do Sul, aos 76 anos, o economista Milton Biazus. Ele foi delegado do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS) em Caxias do Sul e presidente e conselheiro da Associação de Economistas da Serra Gaúcha (Ecoserra). Além disso, foi gerente financeiro da Pigozzi Engrenagens S/A de 1982 até 2006.

Biazus também escreveu o livro Dica do Economista – Para o Cotidiano da sua vida financeira, com diversos artigos escritos por ele para o jornal Domínio da Notícia, de Caxias do Sul, onde traduzia para uma linguagem mais simples e acessível os desafios de equilibrar as finanças do dia a dia.