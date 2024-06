Hotéis, pousadas, parques temáticos e empresas lançaram uma campanha com a proposta de fortalecer o turismo de Canela após as chuvas que atingiram o Estado. Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), representantes de hotéis promoveram um abraço na Catedral de Pedra na tarde desta quinta-feira (6).