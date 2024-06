Os Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, serão a sede do 3° Encontro de Antigomobilismo Gaúcho, evento que começa nesta sexta-feira (28), e segue até domingo (30). O encontro, reconhecido pela Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), ocorrerá em conjunto com o 3° Clássicos Sobre Rodas. Para entrada é necessário levar um quilo de alimento não perecível.