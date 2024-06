A concessionária CSG divulgou nesta quinta-feira (13) que 22% dos motoristas que passaram no dia 1º de junho — quando a cobrança foi retomada após a enchente — pelos pedágios free flow, entre o Vale do Caí e a Serra gaúcha, ainda não pagaram a tarifa. A cobrança desses veículos vence no próximo sábado (15), quando completam 15 dias após a passagem pelo pórtico — 15 dias é o prazo máximo para efetuar o pagamento. Nesse caso, a multa por evasão de pedágio será de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).